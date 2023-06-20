Врач-кардиолог Ольга Якушева указала на зависимость возникновения инсульта и инфаркта от дня недели

По наблюдению ученых, чаще всего проблемы с сердцем возникают по понедельникам.Врач-кардиолог Ольга Якушева прокомментировала исследование ученых из Ирландии, которые установили взаимосвязь между возникновением инфарктов и инсультов и днем недели.