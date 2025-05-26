Совфед отреагировал на отмену ограничений на поставки оружия Киеву: «Мрачно и печально»

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. В Совете Федерации России выразили серьезную озабоченность в связи с отменой ограничений на дальность поставок оружия Украине, которую инициировали США, Великобритания, Франция и Германия.
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