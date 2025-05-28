Медведев ответил на угрозы Трампа России — 1189-й день спецоперации на Украине

Есть только одна действительно плохая вещь — третья мировая война. Такими словами заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на слова американского президента Дональда Трампа, заявившего, что президент России Владимир Путин якобы «играет с огнём» в украинском конфликте и что российская сторона обязана главе Белого дома тем, что она избежала «плохих вещей».