Ярослав Нилов предложил ввести в России​ гибридное ОСАГО

Ввести поощрения для тех, кто сообщает в правоохранительные органы о пьяных водителях,​ предусмотреть новый вид страхования, который позволит починить авто, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, и​ ввести скидки за быструю уплату штрафа при​ нарушении правил парковки — о проработке этих и других инициатив рассказал «Парламентский газете» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.