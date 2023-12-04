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Парламентская газета

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Ярослав Нилов предложил ввести в России​ гибридное ОСАГО

Ярослав Нилов предложил ввести в России​ гибридное ОСАГО

Ввести поощрения для тех, кто сообщает в правоохранительные органы о пьяных водителях,​ предусмотреть новый вид страхования, который позволит починить авто, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, и​ ввести скидки за быструю уплату штрафа при​ нарушении правил парковки — о проработке этих и других инициатив рассказал «Парламентский газете» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

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