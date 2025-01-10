Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами: «Теперь вообще ничего не страшно»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин и сборной России дал интервью, в котором рассказал, как Сергей Горлукович издевался над футболистами, когда был главным тренером хабаровской команды «СКА-Энергия».
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