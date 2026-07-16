Португалия: по меньшей мере один человек был убит и еще один ранен, когда человек напал на них с железным прутом на улице Руа-ду-Алвиту в Алькантаре, Лиссабон, около 14:15 по местному времени (13:15 по Гринвичу).
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