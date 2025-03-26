Politico: в Европе возмущены высказываниями Вэнса и Хегсета в чате по Йемену

Британские и европейские официальные лица и дипломаты со смешанным чувством обиды и гнева отреагировали на утечку личных сообщений между членами команды американского лидера Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
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