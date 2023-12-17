Война в подбрюшье США? Ракетоносцы Ту-22 соскучились по Америке

Вашингтон решил поддержать Джорджтаун в пику Каракасу, РФ может оказаться в выигрыше Сергей Аксенов На фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (справа) во время выступления на мероприятии после консультативного референдума о присоединении спорной территории Гайаны — Эссекибо к Венесуэле.