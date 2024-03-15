Самоубийство в украинском стиле

Скончался бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт. Тело 62-летнего мужчины нашли в его машине в Южной Каролине, сообщает The Daily MailНесколько дней назад он давал показания в рамках судебного процесса против компании, напоминает издание.
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