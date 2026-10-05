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Суть Событий

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Глава СПЧ предложл убрать "лишние знания" из школьной программы

Глава СПЧ предложл убрать "лишние знания" из школьной программы

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал мнение, что некоторые курсы школьной программы стоит пересмотреть и сократить.

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