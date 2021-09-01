Рост экономики РФ замедлится до 2,5% в 2022 году - экономисты

1 сентября. FINMARKET.RU - Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году, этому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос, пишут "Ведомости", подводя итоги проведенного изданием опроса экономистов.
1 сентября. FINMARKET.RU - Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году, этому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос, пишут "Ведомости", подводя итоги проведенного изданием опроса экономистов.
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