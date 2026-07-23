К омичам прилетели новые штрафы Депутаты Заксобрания Омской области 23 июля утвердили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
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К омичам прилетели новые штрафы Депутаты Заксобрания Омской области 23 июля утвердили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
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