Молодые крымские политологи в ожидании пресс-конференции Президента России

Самое значимое событие этой недели — пресс-конференция Президента России Владимира Путина, на которой большое внимание (вероятно) будет уделено пандемии коронавируса, международным отношениям, вопросам экономического и социального характера.
Самое значимое событие этой недели — пресс-конференция Президента России Владимира Путина, на которой большое внимание (вероятно) будет уделено пандемии коронавируса, международным отношениям, вопросам экономического и социального характера.
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