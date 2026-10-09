Дом разнесло взрывом: в Яблоновском спасатели нашли погибшего

В посёлке Яблоновском после взрыва газового баллона полностью обрушился частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.
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