Коридор затмений сентября 2024: Как защитить себя и свою энергию в это опасное время Ирэн ОрлонскаяСентябрь 2024 года обещает стать знаковым периодом для астрономов и всех, кто интересуется влиянием астрономических событий на нашу жизнь.