Коридор затмений сентября 2024: Как защитить себя и свою энергию в это опасное время Ирэн ОрлонскаяСентябрь 2024 года обещает стать знаковым периодом для астрономов и всех, кто интересуется влиянием астрономических событий на нашу жизнь.
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