Юные смоляне устроили смертельно опасные игры на заброшке

Смоляне сетуют, что недостроенную многоэтажку облюбовали и местные асоциальные элементы Подростки затеяли смертельно опасные игры на открытых лоджиях на неоконченной стройке девятиэтажного многоквартирного дома на улице Изумрудной деревни Киселёвка Смоленского района.
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