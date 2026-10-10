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Царьград

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Эксперт Бондарь: как найти ошибки в платёжках за услуги ЖКХ

Эксперт Бондарь: как найти ошибки в платёжках за услуги ЖКХ

Специалист Дмитрий Бондарь объяснил, что завышенные суммы в платёжках за ЖКУ часто возникают из-за неверных тарифов, ошибочной площади помещения или начислений по нормативу вместо показаний счётчиков.

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