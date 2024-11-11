Восточная Германия двигает промышленность вперед, но процветает запад страны

Восточная Германия стала пионером производства чипов, водородной инфраструктуры, электромобилей. Об этом депутат от СДПГ Фабиан Функе заявил в Бундестаге на заседании, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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