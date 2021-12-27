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Минобороны РФ заявило, что НАТО перестраивается на "подготовку к вооруженному конфликту"

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. С таким заявление выступил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

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