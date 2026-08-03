Россиянин Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Специалист работал в китайском клубе с 2024 года. Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды, о которой он сообщиль на пресс-конференции после матча с «Ляонин Тежэнь».