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Россиянин Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Россиянин Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Специалист работал в китайском клубе с 2024 года. Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды, о которой он сообщиль на пресс-конференции после матча с «Ляонин Тежэнь».

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