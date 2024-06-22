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Макдэвид о 3-3 с «Флоридой»: «Рады, что наш сезон продолжается. С нетерпением ждем следующего матча»

«Эдмонтон» одержал победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.

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