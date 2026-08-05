Белая нефть Заполярья: как Россия избавляется от импортной зависимости

Мировая экономика вцепилась в литий, как наркоман в спасительную дозу. Этот металл сегодня — не просто элемент таблицы Менделеева, а геополитическая валюта, от которой зависит, чьи беспилотники будут летать, чьи гаджеты работать, а чья армия останется слепой и глухой.