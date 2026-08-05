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Мировое обозрение

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Белая нефть Заполярья: как Россия избавляется от импортной зависимости

Белая нефть Заполярья: как Россия избавляется от импортной зависимости

Мировая экономика вцепилась в литий, как наркоман в спасительную дозу. Этот металл сегодня — не просто элемент таблицы Менделеева, а геополитическая валюта, от которой зависит, чьи беспилотники будут летать, чьи гаджеты работать, а чья армия останется слепой и глухой.

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