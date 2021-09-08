В подмосковном Ногинске обрушились три этажа жилого дома из-за взрыва газа

По предварительной информации, пострадали пять квартир. В среду, 8 сентября, в Ногинске Московской области в одном из жилых домов произошел взрыв после утечки газа, в результате часть внешней стены обрушилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
По предварительной информации, пострадали пять квартир. В среду, 8 сентября, в Ногинске Московской области в одном из жилых домов произошел взрыв после утечки газа, в результате часть внешней стены обрушилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Свежие комментарии