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В подмосковном Ногинске обрушились три этажа жилого дома из-за взрыва газа

По предварительной информации, пострадали пять квартир. В среду, 8 сентября, в Ногинске Московской области в одном из жилых домов произошел взрыв после утечки газа, в результате часть внешней стены обрушилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

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