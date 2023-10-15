Губернатор Василий Анохин поздравил жителей города с Днём отца

Смоленский губернатор рассказал о собственном примере для воспитания своих сыновей Глава регионального правительства Василий Анохин поздравил жителей Смоленской области с Смоленской области с молодым, но очень важным праздником – Днём отца.
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