На сегодня МЧС предупреждает о сильной жаре до 36-37°С Рекомендации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: - избегайте воздействия повышенной температуры.
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На сегодня МЧС предупреждает о сильной жаре до 36-37°С Рекомендации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: - избегайте воздействия повышенной температуры.