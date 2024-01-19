Крупнейший мусорный оператор Подмосковья хочет передать активы властям за рубль

Компания «РТ-Инвест», являющаяся самым крупным региональным оператором по обращению с отходами в Подмосковье, проводит обсуждение передачи собственных активов, которые связаны с реализацией функций регионального оператора, правительству области.
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