Китай ввел локдаун в мегаполисе после выявления двух случаев "омикрона"

Всего в Китае режим строгой изоляции уже затронул порядка 20 млн человек в трех крупных городах. {{581278}}Власти Китая ввели карантин в городе Аньян в провинции Хэнань в связи с обнаружением двух случаев заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.