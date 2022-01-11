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Китай ввел локдаун в мегаполисе после выявления двух случаев "омикрона"

Китай ввел локдаун в мегаполисе после выявления двух случаев "омикрона"

Всего в Китае режим строгой изоляции уже затронул порядка 20 млн человек в трех крупных городах. {{581278}}Власти Китая ввели карантин в городе Аньян в провинции Хэнань в связи с обнаружением двух случаев заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.

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