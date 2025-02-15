Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 Ещё раз. _____ Страховой номер индивидуального лицевого счёта _____ (СНИЛС) — это уникальный код, который присваивается каждому жителю РФ один раз в момент открытия личного счёта в системе обязательного пенсионного страхования. ----------------------------------------------------------------------- УНИКАЛЬНОСТЬ и позволяет использовать СНИЛС в &quot;...при оформлении купли/продажи, дарении, при получении социального проездного билета и т.п.&quot; 😉
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18 час.
Grandad
Повторяю: как это объясняет то, чито СНИЛС открыто напечатан на проездном сезонном билете, на выдаваемых документах о собственности и еще много где? Где тут забота о защите информации, могущей нанести вред владельцу СНИЛС?
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13 час.
Александр Иноземцев
&quot;...как это объясняет то, чито СНИЛС открыто напечатан на проездном сезонном билете, на выдаваемых документах о собственности и еще много где?&quot;. ================================================================== НАПРИМЕР: 1). Для быстрого доступа к информации персонифицированного учета в ведомственных БД (базам данных); 2). С 2020 года государство переводит большинство выплат и пособий в беззаявительную форму. Это значит, что человеку начисляют льготы или перечисляют деньги в тот момент, когда наступили для этого основания. Так уже выдают сертификаты на материнский капитал или пособия по беременности и родам. --- &quot;...Где тут забота о защите информации, могущей нанести вред владельцу СНИЛС?&quot;. =========================================================  (см. скрин) Нанесите вред владельцу СНИЛС 😉
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1 час.
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