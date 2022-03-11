Зрители в Филадельфии с сарказмом отреагировали на данк Симмонса во время разминки

Защитник «Нетс» Бен Симмонс в четверг впервые вернулся в Филадельфию после февральского обмена из «Сиксерс».

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