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Иркутск Сегодня

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В Братске 28 августа на 11 часов отключат холодную воду на четырех улицах

В пятницу, 28 августа, жители части Братска останутся без холодного водоснабжения. По информации МУП «Водоканал», в связи с проведением плановых ремонтных работ подача воды будет приостановлена с 09:00 до 20:00 вечера.

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