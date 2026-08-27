В Братске 28 августа на 11 часов отключат холодную воду на четырех улицах

В пятницу, 28 августа, жители части Братска останутся без холодного водоснабжения. По информации МУП «Водоканал», в связи с проведением плановых ремонтных работ подача воды будет приостановлена с 09:00 до 20:00 вечера.
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