«Стратегия Украины и Запада совершенно не работает!» – иноагент Илларионов

Стратегия Украины и Запада по истощению России провалилась: ни санкции, ни потуги ВСУ не смогли нанести РФ критический ущерб.
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