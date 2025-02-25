✈️🚫 Аэропорт Сочи временно приостановил работу По информации Росавиации, с 01:47 по московскому времени введены ограничения на все авиарейсы — как прибывающие, так и вылетающие.
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✈️🚫 Аэропорт Сочи временно приостановил работу По информации Росавиации, с 01:47 по московскому времени введены ограничения на все авиарейсы — как прибывающие, так и вылетающие.