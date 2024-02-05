«Обманный манёвр»: Штурмовые группы ВС РФ прорвались в центральную часть Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: В Авдеевке российские войска продвинулись к северу от фильтровальной станции и у коксохимического завода.