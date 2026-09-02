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ОСАГО полисы булмаган автомобильчеләргә тәүлегенә бер тапкырдан ешрак штраф салмаячаклар

ОСАГО полисы булмаган автомобильчеләргә тәүлегенә бер тапкырдан ешрак штраф салмаячаклар

1 сентябрьдә Россиядә ОСАГО полисыннан башка автомобиль йөртүчеләрне җаваплылыкка тартуның яңа тәртибе гамәлгә керде.

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