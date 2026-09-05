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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил 8 голов после 15 ударов в створ в 5 матчах сезона. В Лиге 1 – 6 голов после 9 ударов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил больше половины ударов в створ своих ворот в этом сезоне. За три матча Лиги 1 российский вратарь пропустил 6 голов после 9 ударов в створ.

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