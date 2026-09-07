Страна и люди
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Страна и люди

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Появилось видео схода лавины, накрывшей альпинистов в Кабардино-Балкарии

Появилось видео схода лавины, накрывшей альпинистов в Кабардино-Балкарии

В интернете опубликовали момент схода лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии. В настоящее время в Безенгийском ущелье продолжаются поисково-спасательные работы.

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