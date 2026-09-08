«Новая Формация» укрепляет сотрудничество с бизнесом и органами власти для развития туризма в Кировской области

Общероссийская общественная оранизация малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» расширяет региональное сотрудничество.
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