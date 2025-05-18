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Несекретные материалы

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Царёв: Зеленский своим поведением в Стамбуле понизил собственный статус

Царёв: Зеленский своим поведением в Стамбуле понизил собственный статус

На днях в Стамбуле состоялся первый раунд возобновившихся прямых российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта, которые сопровождались скандальным поведением гражданина Владимира Зеленского.

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