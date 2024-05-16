Политика как он...
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Политика как она есть

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Сколько у нас Президентов?

Сколько у нас Президентов?

Иногда мне кажется, что у нас два Президента. И пока один ставит задачу Правительству и назначает командующих округами, другой в это время летит в Китай и решает вопросы геополитики.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
1 Президент, и не последний в мире Ему бы внутреннюю команду подстать, хотя бы немного подчищенную или ставшую расторопнее в исполнительных делах...
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10 час.
Галина Чужая
Дай Боже Китаю выдержать то, что сейчас выдерживаем мы. Не испугаться и  не прогнуться.
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10 час.
Владимир Шалимов
Чему удивляться? Это работа президента. Не было вы сил работать в таком режиме, сам бы ушёл на покой. Благо, есть кем заменить: А.Белоусов, А. Дюмин, С. Собянин...
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5 час.

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