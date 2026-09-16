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Царьград

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Сьюзан Уайлс сообщила об успешном выздоровлении от рака

Сьюзан Уайлс сообщила об успешном выздоровлении от рака

Сьюзан Уайлс, руководитель аппарата Белого дома, объявила об успешном завершении лечения от рака. Об онкологическом диагнозе стало известно в марте.

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