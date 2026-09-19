В Киеве мощный взрыв: Столицу Украины и область атакуют ракеты

ВС России наносят ракетные удары по целям в Киеве и Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.
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