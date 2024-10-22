Почему нас заставляют управлять функциями авто через экран? Названа настоящая причина

Вопрос от читателя «За рулем»:– Зачем огромные экраны в современных машинах? Они способствуют безопасности или удобству управления?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Экраны – это модно и красиво, многие потребители на это «покупаются».