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За рулем

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Почему нас заставляют управлять функциями авто через экран? Названа настоящая причина

Почему нас заставляют управлять функциями авто через экран? Названа настоящая причина

Вопрос от читателя «За рулем»:– Зачем огромные экраны в современных машинах? Они способствуют безопасности или удобству управления?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Экраны – это модно и красиво, многие потребители на это «покупаются».

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