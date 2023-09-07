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"Украина победит": Российский лётчик ради награды и денег сгубил свой экипаж и отдал вертолёт Киеву

"Украина победит": Российский лётчик ради награды и денег сгубил свой экипаж и отдал вертолёт Киеву

© SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS Гражданин России Максим Кузьминов дал интервью украинским СМИ, в котором заявил, что украл русский вертолёт Ми-8, а взамен получил новые документы и деньги.

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Комментарии
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Ан ШХ
А что вы хотели, такая молодёж появилась не случайно, её десятилетия ростила власть Чубайса при Соровском финансировании. Что было заложено ельциновской шоблой, то бурно проросло в наше время. Как говорится - За что боролись, на то и напоролись! Вот вам и западные ценности, либерализм, бизнес и ничего личного... Всё закономерно. Но страшно то, что и сейчас эта программа искажения приоритетов и жизненных ценностей продолжается.
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2 час.
NB
Nikolay Boyko
Нужен СМЕРШ для таких уродов
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Он показал в очередной раз что спецслужбы не доробатывают в отличие от покойного Пригожина.
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1 час.

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