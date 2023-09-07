"Украина победит": Российский лётчик ради награды и денег сгубил свой экипаж и отдал вертолёт Киеву

Ан ШХ

А что вы хотели, такая молодёж появилась не случайно, её десятилетия ростила власть Чубайса при Соровском финансировании. Что было заложено ельциновской шоблой, то бурно проросло в наше время. Как говорится - За что боролись, на то и напоролись! Вот вам и западные ценности, либерализм, бизнес и ничего личного... Всё закономерно. Но страшно то, что и сейчас эта программа искажения приоритетов и жизненных ценностей продолжается.