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Донецкая группа новостей

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Илон Маск сошёл с ума, он опасен для США, заявил его биограф Сет Абрамсон. По его мнению, из-за психической нестабильности бизнесмена и его влияния на...

Илон Маск сошёл с ума, он опасен для США, заявил его биограф Сет Абрамсон. По его мнению, из-за психической нестабильности бизнесмена и его влияния на Трампа уходящая администрация за две недели должна «принять экстренные меры».

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