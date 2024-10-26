«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

Александр Симаков Население Большой семерки - 758 847 491 человек (по состоянию на 3.00 МСК ) Это "чистая" численность, без учета нелегальных мигрантов и прочих украинских бешенцев. 10 процентов от населения планеты.

ИМ Ильдус Мамлеев Пусть Западные суки препещут от каждого слова Путина! Пусть в своих анализах разбивают его на слога и интонации с которыми он их произнёс [заняться им всё равно не чем, в своей злобе]. А мы и дальше будем поддерживать действия нашего Президента!