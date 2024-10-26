Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

Renesanse Вчера 11:03  64  7894 Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны дружественной аудитории, но и на коллективном Западе.

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Комментарии
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Александр Симаков
Население  Большой семерки - 758 847 491 человек  (по состоянию на 3.00 МСК )  Это &quot;чистая&quot; численность, без учета нелегальных  мигрантов и прочих украинских бешенцев. 10 процентов от населения планеты.
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть Западные суки препещут от каждого слова Путина! Пусть в своих анализах разбивают его на слога и интонации с которыми он их произнёс [заняться им всё равно не чем, в своей злобе]. А мы и дальше будем поддерживать действия нашего Президента!
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13 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пусть эти западные мрази молятся, чтобы ПУТИН В.В. НЕ СТАЛ ИОАНОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ГРОЗНЫМ, или им будет полный &quot;абзац&quot; в прямом и переносном смыслах!!!! Хотя эти недоношенные уже доходят до состояния невозврата!!!
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9 час.

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