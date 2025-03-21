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На финишной прямой: Овечкину осталось до рекорда Гретцки 6 шайб!

На финишной прямой: Овечкину осталось до рекорда Гретцки 6 шайб!

Российский хоккеист, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз".

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