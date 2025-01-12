Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А всяким договоренностям с Западом и США разве можно верить?Условия мира от Р...
  • dverry garry
    Ты тут что за удак?У мигрантов начал...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Нужен не просто ударный кулак, а предельно качественно подготовленная группировка из ветеранов: ОСНАЗ, САУ контрбатар...Не очень-то и хот...

Руководивший молодёжной политикой Якеменко заработал на этом «адское количество денег»

Руководивший молодёжной политикой Якеменко заработал на этом «адское количество денег»

Внезапно напомнил о себе 53-летний Василий Якеменко, бывший глава отдела по связям с общественными организациями Управления внутренней политики АП РФ (2000), основатель и лидер молодёжных движений "Идущие вместе" и "Наши" (2000-13), соорганизатор ежегодного всероссийского молодёжного форума "Селигер" (2005-14), руководитель Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь; 2007-12), кавалер ордена Почёта, ныне угнездившийся в Баварии, где купил за 16 млн евро старинный дом с мельницей и прудом общей площадью 50 га.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх