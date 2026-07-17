Венгрия приняла неожиданное решение по Украине. Теперь всё решится 1 сентября

Будапешт вновь притормозил евроинтеграцию Киева: на заседании профильной рабочей группы Совета ЕС Венгрия заблокировала открытие переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, и теперь судьба вопроса откладывается минимум до 1 сентября.
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