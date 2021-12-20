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Школьникам и студентам станут доступны уникальные архивные материалы Казахского радио

Школьникам и студентам станут доступны уникальные архивные материалы Казахского радио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК к столетнему юбилею Казахского радио издан аудиосборник произведений из «Золотого фонда» радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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