Школьникам и студентам станут доступны уникальные архивные материалы Казахского радио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК к столетнему юбилею Казахского радио издан аудиосборник произведений из «Золотого фонда» радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.