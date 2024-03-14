Чего ждать от нового президента Аргентины Милея: приоритетом стали США

Вчера 247 прочитали Пару месяцев назад мы уже анализировали катастрофическую экономическую ситуацию в Аргентине, которая во многом обусловила приход к власти либертарианца, относительно молодого Хавьера Милея.
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